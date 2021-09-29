На кубанских придорожных ярмарках реализовали более 3 тысяч тонн продукции

придорожные ярмарки на Кубани оборудованы детскими площадками и фотозонами. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Краснодарском крае в курортный сезон работали 273 придорожных павильона. Ярмарки были оформлены в единой цветовой гамме, как сообщили в администрации Краснодарского края. Концепция оформления была разработана в Департаменте потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя.

– Ярмарки на автомобильных трассах – это не просто торговое мероприятие или стихийная торговля, это место притяжения для автотуристов. От того, какое впечатление эти ярмарки произведут на гостей региона, зависит и имидж Кубани, – рассказал руководитель регионального департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Роман Куринный.

Больше всего таких ярмарок в Темрюкском районе, есть точки в Анапе, Крымском, Апшеронском и Красноармейском районах. Для удобства туристов на территории оборудованы детские площадки, фотозоны и беседки для отдыха.

В департаменте потребительской сферы и регулирования рынка подсчитали, что за курортный сезон на придорожных ярмарках края было реализовано более 3 тысяч тонн продукции, в основном арбузов и дынь.