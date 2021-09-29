В четырех районных больницах Кубани появилась высокотехнологичная техника

Новая современная техника заменит хирургам привычные скальпель и шовные материалы. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Четыре районных больницы Краснодарского края оснащены суперсовременных медицинских оборудование, сообщили 29 сентября в администрации Краснодарского края. Хирурги Белореченского, Кавказского, Павловского и Лабинского районов получили универсальный электрохирургический аппарат ARC-303. Техника была приобретена за счет программы «Модернизация первичного звена» нацпроекта «Здравоохранение».

– Намного быстрее и почти бескровно теперь смогут делать операции районные хирурги. У них появилась возможность удалять самые сложные опухоли и не направлять пациента в краевые клиники. Врач может лично контролировать несколько зон мощности режима, достигая лучшего эффекта, – рассказал министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.

Новый электрохирургический аппарат практически заменяет стандартные скальпель и шовный материал. Время проведения операции сокращается в несколько раз. Благодаря многофункциональности техники, хирурги смогут использовать ее в общей хирургии, гинекологии, кардиохирургии, торакальной хирургии, урологии и ортопедии.