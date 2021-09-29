Роскошная яхта Галицкого стала второй в мире по размерам

Яхт-шоу в Монако собрало 79 самых роскошных яхт в мире. Фото: monacoyachtshow.com

Яхту Quantum Blue можно назвать одной из самых засекреченных в мире. До сих пор нет ни одной фотографии с внутренним убранством судна, однако это не помешало Forbes включить Quantum Blue в топ-10 самых роскошных яхт российских миллиардеров.

На этой неделе, опять же по сведениям Forbes, судно краснодарского бизнесмена стало еще и одним из самых крупнейших в мире. В Монако прошло престижное мировое яхт-шоу, где 104-метровая красавица покорила жюри и стала второй крупнейшей яхтой в мире из 79 участников. На первом месте 108-метровая яхта австралийского миллиардера Джеймса Пекэра.

Сергей Галицкий на яхт-шоу замечен не был. Ранее «КП» - Кубань» писала о тяжелой болезни бизнесмена и том, кого он считает своим достойным наследником.