В Краснодаре пассажирский автобус пытался объехать пробку по обочине, но застрял

Водитель автобуса пожалел, что решился объехать пробку по обочине. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарском краю

Автомобильные пробки в краевом центре берут измором даже самых выносливых и стрессоустойчивых автовладельцев. Водитель междугороднего частного автобуса «Краснодар-Туапсе» оказался не из числа крепких нервами людей и поддался искушению объехать затор по обочине, но едва сам не перевернулся.

- Дежурному МЧС поступило сообщение от единой городской диспетчерской службы о том, что в Краснодаре на 9 км Ростовского шоссе при объезде дорожной пробки водитель допустил съезд с обочины и застрял в наклоненном положении. Самостоятельно выбраться из кювета он не смог, - рассказали в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В салоне автобуса находились 38 пассажиров, которые безуспешно пытались вытолкнуть машину на дорогу. Вернуть автобус обратно на трассу удалось только с помощью тягача. В операции были задействованы 41 человек и 15 единиц техники.