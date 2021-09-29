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Общество29 сентября 2021 22:55

В Краснодаре пассажирский автобус пытался объехать пробку по обочине, но застрял

Водителю междугороднего автобуса, следовавшего по маршруту «Краснодар-Туапсе», пришлось звать на помощь сотрудников МЧС
Евгения ХАЛИКОВА
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Водитель автобуса пожалел, что решился объехать пробку по обочине. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарском краю

Водитель автобуса пожалел, что решился объехать пробку по обочине. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарском краю

Автомобильные пробки в краевом центре берут измором даже самых выносливых и стрессоустойчивых автовладельцев. Водитель междугороднего частного автобуса «Краснодар-Туапсе» оказался не из числа крепких нервами людей и поддался искушению объехать затор по обочине, но едва сам не перевернулся.

- Дежурному МЧС поступило сообщение от единой городской диспетчерской службы о том, что в Краснодаре на 9 км Ростовского шоссе при объезде дорожной пробки водитель допустил съезд с обочины и застрял в наклоненном положении. Самостоятельно выбраться из кювета он не смог, - рассказали в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В салоне автобуса находились 38 пассажиров, которые безуспешно пытались вытолкнуть машину на дорогу. Вернуть автобус обратно на трассу удалось только с помощью тягача. В операции были задействованы 41 человек и 15 единиц техники.

Автобус пытался объехать пробку по обочине, но застрял. Видео: ГУ МЧС по Краснодарскому краю