В Краснодарском крае снизилось количество заболеваемости наркоманией

Антинаркотическая комиссия региона подвела предварительные итоги работы. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В администрации Краснодарского края подвели итоги работы антинаркотической комиссии за 9 месяцев с начала года. Согласно статистике, в регионе снизился показатель заболеваемости наркоманией на 4,4% на 100 тысяч человек, также на 40 % снизилось количество алкогольных отравлений по сравнению с данными за аналогичный период 2020 года.

– Нужно взять пример с Армавира, там к антинаркотической пропаганде подключены спортивно-патриотические объединения. В городе идет реализация социально значимых проектов по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения, в том числе за счет поддержки фонда президентских грантов и администрации края, – рассказал вице-губернатор Александр Власов.

Также в регионе с начала года были заблокированы 40 интернет-ресурсов, предлагающие приобрести запрещенные препараты. Составили 6 протоколов за выдачу рецептурных лекарств без бланка от врача. После вступления в силу решений суда у трех аптечных пунктов будут аннулированы лицензии.