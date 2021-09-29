В Краснодарском крае ввели три миллиона квадратных метров жилья

Кубань в лидерах в строительству жилья. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае на 70,8% выполнили обязательства перед федеральным проектом «Жилье». Об этом рассказали 29 сентября в администрации Краснодарского края. Из запланированных на 2021 год 4,3 млн кв. метров за 9 месяцев с начала года в регионе ввели 3 млн кв. метров жилья. Кубань замыкает тройку лидеров по жилищному строительству, впереди только Москва и Санкт-Петербург.

– Развитие жилищного строительства в нашем регионе сегодня сдерживается целым рядом факторов. Это в том числе дефицит земельных участков с инженерной инфраструктурой и технологических мощностей, рост цен на жилье, особенно на первичном рынке. Поэтому по итогам глубокого анализа ситуации, консультаций с экспертами в крае разработан целый комплекс мер – «дорожная карта», по сохранению высоких темпов жилищного строительства на территории края на период до 2030 года, – рассказал первый вице-губернатор региона Андрей Алексеенко.

В «дорожную карту» включены все нюансы строительства новых микрорайонов. От финансирования до строительства сетей водоотведения, очистных сооружений, электроподстанций и много другое. При этом остается принципиально важным комплексное планирование жилых микрорайонов. Вместе с закладкой фундаментов многоквартирных домов должно начинаться строительство социальных объектов: поликлиник, школ и детских садов.