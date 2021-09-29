55 млн рублей будут направлены на развитие действующих производств Кубани

С помощью льготных займов кубанские предприятия модернизируют производство. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Три кубанских предприятия получат льготные займы под 1% годовых сроком на 3 года. Компании по пошиву домашнего текстиля, изготовитель крышек для консервирования и производитель мебели из ротанга используют полученные средства для модернизации и расширения бизнеса. Будет закуплено новое современное оборудование и созданы дополнительные рабочие места.

- По итогам первого полугодия кубанский фонд развития промышленности занял первое место среди аналогичных фондов из других регионов. Сегодня капитализация фонда составляет 2 млрд рублей и уже в этом году будет увеличена еще на 1 млрд. В планах на ближайшие годы – дорастить ее до 5 млрд рублей, - рассказал руководитель департамента промышленной политики Кубани Иван Куликов.

Всего в региональном фонде действует 13 программ заемного финансирования для кубанских промышленников.