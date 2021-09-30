Кубанские участники национального чемпионата вживаются в роль руководства виртуального тракторного завода

Участники чемпионата пытаются вывести виртуальный тракторный завод в лидеры производства. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Чемпионат по производительности труда проходит в рамках нацпроекта «Производительность труда» и программы подготовки управленческих кадров «Лидеры производительности». От Краснодарского края в соревнованиях участвуют 8 команд, которые сейчас осваивают азы управления тракторным заводом.

– Команды смогут на базе бизнес-симулятора проверить разные гипотезы и попробовать самые смелые решения, не подвергая при этом настоящему финансовому риску предприятия. Причем развитие экономики предприятий будет идти в условиях реальных законов рынка, – рассказал министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.

В сборных края 57 действующих сотрудников региональных предприятий. Они борются за звание лучших в трех номинациях: «Предприятие», «Региональные органы исполнительной власти/Региональные центры компетенций» и «Вузы».

Всего же в соревнованиях участвуют более 1200 управленцев из 52 регионов России. 1 октября огласят 26 команда, которые выйдут в финал чемпионата.

В 2020 году команда министерства экономики Краснодарского края завоевала второе место.