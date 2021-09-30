Узнали, где будут отключения света в Сочи 30 сентября 2021 года

В Сочи запланированы веерные отключения электроэнергии Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Адлерском районе не будет электричества в промежутке с 08:00 до 19:00 на улицах Хадыженская и Каспийская, Тульская, Псебайская, Николаевская, Веринская, Табачная, Чайная. В поселке Вардане и в селе Вардане-Верино также пройдут плановые ремонтные работы, которые повлекут за собой отключение электроэнергии по улицам Белорусская, Ленина, Хостинская, Кирова, Демократическая, Старонасыпная, Насыпная, Авиационная. В поселке Кудепста под ограничения попадут улица Искры. Будет обесточен горный сад. В селе Верхнебаканском работы пройдут на улицах Заречная, Мостовая, Междуреченская и на переулке Западный. Не будет благ цивилизации в садовых товариществах «Знание», «Гея», «Турист» «Холодные ключи», «Фара», «Экспресс», «Агат», «Строитель СМП»,

В Хостинском районе света не будет с 08:00 до 19:00, нужно учесть что речь идет о нескольких часах из указанного временного промежутка, на улицах ул. Абовяна, Грибоедова, Лысая Гора, ул. Серафимовича, Учительская, Леселидзе 20-100, Чекменева, Аллея Челетнхема, Тургенева, Апшеронская, Ростовская, Камо, Пятигорская, Молодогвардейская и Л. Чайкиной. Предупреждены о грядущих отключениях электроэнергии и жители садовых товариществ «777», «Заря», "Персик", «Цикламен», «Персик», "Дальний Качан", «Зефанос-3», «Спартак», «Здоровье-5», «Теплотехник», «Спутник-4», «Рубин», «Сигнал», «Труд-3», "Заполярник" и «Здоровье». Обесточат дома на переулках Бригадный и Южный, а также под ограничения попадут тупик Пятигорский и гостиница «Валентина».

В Центральном районе придется какое-то время посидеть без электричества жителям домов по улицам Красная, Альпийская, Ландышевая, Крымская, Виноградная, Горького, Пасечная. Не будут работать телевизор и прочие электроприборы в дома садового товарищества «Экран», а также у жителей переулков Рахманинова, Ряжский и Пасечный.

В Лазаревском округе придется искать альтернативные источники освещения в ауле Наджиго, поселке Дубравка, в садовых товариществах Зорька и Дубравка. В поселке Совет-Квадже свет отключат на улицах Сибирская и Кольцова. В посёлке Чемитоквадже огарничения коснутся улицы Магистральная. В селе Васильевка работы пройдут на улицах Братьев Еремян, Просторная и на переулке Объездной.

Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-220-0-220.