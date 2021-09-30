На Кубани заблудившийся грибник больше суток провел в лесу

Фото: instagram.com/spasateli_

На Кубани нашли грибника, который провел в лесу больше суток. Об этом сообщают спасатели, работающие в Новокубанском районе.

Как стало известно, 28 сентября местный житель решил отправиться за грибами. Взяв лукошко, он пошел по дороге в лес в районе села Радищево. Через пару часов мужчина понял, что потерял тропинку, по которой шел. Блуждая, он пытался выбраться из леса, но тщетно.

Лишь спустя сутки грибник решил попросить о помощи. Уже вечером 29 сентября он позвонил спасателям и рассказал, что с ним произошло.

- Радиус поиска начинался в лесу слева от реки Уруп около поселка Радищево, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» спасатели Новокубанского АСО Новокубанского и Армавирского отрядов аварийно-спасательной службы «Кубань-СПАС». - Связь с мужчиной постоянно прерывалась. Но, к счастью, его удалось найти.

В 19:57 местного жителя нашли в полутора километрах от первоначальной точки около поселка Раздольного.

Мужчину госпитализировали в больницу Армавира с переохлаждением. Сейчас он под наблюдением медиков.