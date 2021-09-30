«Ласточку» из Адлера в Анапу отменяют с 30 сентября

Фото: пресс-служба СКЖД

Электропоезд «Ласточка», связывавший Адлер и Анапу, отменяют с 30 сентября. Билеты на сайте РЖД на октябрь уже не продаются.

Как сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе Федеральной пассажирской компании, продажа проездных документов на поезд № 830/829 Адлер – Анапа временно приостановлена из-за ремонтных работ на инфраструктуре Северо-Кавказской железной дороги. Из Адлера в Анапу на «Ласточке» нельзя будет уехать с 30 сентября по 7 декабря. Из Анапы - с 1 октября по 8 декабря.

- После окончания ремонтных работ продажа проездных документов на указанный поезд будет возобновлена, - уточнили в компании.

Примечательно, что самолет из Сочи в Анапу не отменили. Билет на него стоит чуть больше двух тысяч рублей, но время на дорогу сокращается значительно. Пассажиры говорят, что на «Ласточке» дорога занимала почти 7 часов. По маршруту поезд Адлер-Анапа делает 14 остановок. Самые долгие стоянки на станциях Краснодар – 1 – 26 минут, в Горячем Ключе – 5 минут. Из Адлера поезд отправлялся в 13:24 по местному времени и прибывал в Анапу в 21: 24.