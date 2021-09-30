На бульваре Героев-Разведчиков в Краснодаре создадут систему отвода дождевой воды

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В Краснодаре завершили реконструкцию бульвара Героев-Разведчиков. Но чтобы не подтапливало прогулочную зону и прилегающие территории после дождей, принято решение создать систему отвода воды. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

- Между зеленой зоной и автодорогой установят бордюр, сделают два ливнеприемника. Дождевая вода не будет задерживаться на пешеходной дорожке, - пояснили в мэрии.

В настоящее время строится ливневая канализация диаметром 400 мм на прилегающем участке по улице 40-летия Победы. Планируется, что в эту канализацию будет поступать вода из ливнеприемников, которые оборудуют возле сквера.