Педагог из Краснодара стала лауреатом конкурса «Учитель года России – 2021»

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В финал конкурса «Учитель года России – 2021» вышла педагог из Краснодара. Лауреатом стала учитель русского языка и литературы гимназии №3 Полина Пятакова. Она продолжит борьбу за победу. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

- Лауреатами стали 15 человек, в их числе и Полина Пяткова, представляющая Кубань, - отметили специалисты.

По итогам конкурса назовут пятерку призеров. Финалистов ждут испытания «Классный час» и «Мастер-класс». Объявление победителя конкурса «Учитель года России – 2021» состоится 10 октября. Приз – Большой хрустальный пеликан.