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Происшествия30 сентября 2021 11:07

Военный, обманувший граждан России и ФРГ на 92,7 млн рублей, получил 7,5 года тюрьмы

Дезертира осудили за мошенничество
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Доказательства суд признал достаточными для вынесения обвинительного приговора

Доказательства суд признал достаточными для вынесения обвинительного приговора

В течение года инженер 403-го военного представительства Минобороны РФ занимался мошенничеством. Он обманул 40 граждан России и ФРГ. Всем обещал помочь купить машины по заниженной стоимости. Но, собрав деньги, скрылся.

- Бывший военнослужащий получил от пострадавших в общей сложности более 92,7 млн рублей. Через год после содеянного его задержали в Крыму, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Главного военного СУ СК России.

Бывший военнослужащий признан виновным в преступлениях по статьям "Мошенничество" и "Дезертирство"

Бывший военнослужащий признан виновным в преступлениях по статьям "Мошенничество" и "Дезертирство"

Краснодарский гарнизонный военный суд вынес приговор за мошенничество в особо крупном размере. Мужчине дали 7,5 года тюрьмы и полмиллиона штрафа. Также подсудимого лишили звания капитана. Кроме того, подсудимый обязан будет возместить ущерб пострадавшим.