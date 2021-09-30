Агропромышленная выставка «Кубанская ярмарка» в 11-й раз открылась в Краснодаре

Фото: пресс-служба администрации города

В Краснодаре открылась XI агропромышленная выставка «Кубанская ярмарка». В этом году участниками стали около 500 сельхозпроизводителей края, сообщает администрация города.

Работа выставки запланирована с 30 сентября до 3 октября. Так, на прилавках расположена продукция разных сегментов – овощная, молочная, мясная, рыбная продукция, пчеловодство. «Кубанскую ярмарку» уже посетил вице-губернатор Кубани Андрей Коробка.

- В агропромышленной ярмарке поучаствуют краснодарские аграрии - представители около 50 фермерских и личных подсобных хозяйств, индивидуальные предприниматели, предприятия. Они представят свои наработки и достижения сразу в нескольких кластерах. Важно, что товары имеют маркировку «сделано в Краснодаре», - подчеркнул начальник городского управления сельского хозяйства Сергей Бурлаков.

Напомним, агропромышленная выставка «Кубанская ярмарка» проводится в краевой столице с 2011 года. Изначально она проводилась на городском ипподроме, а позже переместилась в выставочно-конгрессный комплекс «Экспоград-Юг» по улице Конгрессной.