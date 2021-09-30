Движение на участке трассы М-4 «Дон» в Геленджике временно изменят с 5 октября

Фото: пресс-служба "Автодора"

В Геленджике на трассе М-4 «Дон» с 1512-го по 1514-й километр временно изменят движение с 5 октября. Вводимые ограничения связаны со строительством дорожной развязки на пересечении М-4 с улицей Луначарского. Об этом сообщает пресс-служба госкомпании «Автодор».

Так, при выезде на трассу М-4 «Дон» из Геленджика движение организуют только направо – в сторону Джубгы. Отсюда въехать в город-курорт можно на 1506-м, 1510-м и 1514-м км трассы М-4 «Дон». Грузовики смогут развернуться на 1510-м километре дороги, а легковые авто при движении из Геленджика в Новороссийск – со специальной левой полосы.

Максимальная скорость для машин на участке – 40 километров в час. Ограничение сохранится до конца текущего года.

Транспортная развязка позволит развести местный и транзитный транспорт, сократив время в пути. Завершится строительство в 2023 году. А временные ограничения будут меняться в зависимости от выполненных работ.