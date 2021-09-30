На набережной Геленджика устанавливают digital-скамейки.

По инициативе главы сотрудники администрации Геленджика ведут планомерную работу по упорядочиванию наружной рекламы. От назойливых объявлений очищаются ограждения, ликвидируются бесхозные рекламные конструкции, проводятся открытые конкурсы на право заключения договоров на установку и эксплуатацию таких конструкций на муниципальной и государственной земле. В рамках недавно заключенного договора, компания, которая занимается наружной рекламой, взяла на себя обязательства по благоустройству. И вот первые результаты.

На набережной курорта, от Центральной площади до ул. Курзальной, началась установка 30 новых скамеек. Каждая из них удачно вписывается в архитектуру курорта, а главная изюминка – снабжена USB-портом для зарядки мобильного устройства.

До этого к месту установки каждой скамейки был подведено электричество. После подключения каждый желающий сможет не только спокойно наслаждаться морскими пейзажами, но и подзарядить свой гаджет.

В настоящее время устанавливают 30 лавочек с урнами. Всего их будет 35 штук.

Оценить новинки по достоинству смогут гости курорта, которые приезжают к нам, чтобы прочувствовать все прелести бархатного сезона. Ведь один из векторов развития Геленджика – продлить курортный сезон на весь год.