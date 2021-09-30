В Краснодаре наградили участников художественного конкурса "Краснодар глазами детей"

Участники конкурса "Краснодар глазами детей" с заслуженными призами

Юные живописцы Краснодара получили награды. В краевой столице прошло торжественное награждение школьников, принявших участие в художественном конкурсе «Краснодар глазами детей». Десять юных творцов, запечатлевших кубанскую столицу на своих полотнах, получили большие мягкие игрушки и первое признание.

Выставка детских работ была экспонирована на пересечении улиц Красной и Хакурате и на рекламных щитах посещаемых мест Краснодара в его День рождения. А тожественное награждение авторов лучших работ прошло в ДЗШ им. В.А.Филиппова накануне.

Всего для участия в акции поступило 120 детских рисунков в период с 1 по 22 сентября. Конкурс «Краснодар глазами детей» организовало «Радио Дача Краснодар», и приурочен он был ко Дню города.