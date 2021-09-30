На Кубани за последние сутки COVID-19 заболели 217 человек, в том числе 27 детей

Фото: Олег Укладов

В Краснодарском крае за сутки зафиксировано 217 новых случаев заболевания COVID-19. В число заболевших входят и 27 детей. О динамике распространения коронавируса сообщили в оперативном штабе региона.

Новые заразившиеся обнаружены в 25 муниципалитетах. В Краснодаре за минувшие сутки положительный тест получили 52 жителя, в Сочи – 43. 17 заболевших зафиксировано в Кавказском районе, 16 - в Апшеронском, 11 - в Тихорецком. В Туапсинском муниципалитете и Анапе – по 9 новых случаев, в Лабинском – 7, по 6 - в Темрюкском и Белоглинском . По 5 жителей заразились в Горячем Ключе, Кущевском и Новопокровском районах,

- В Динском, Красноармейском и Крыловском муниципалитетах зафиксировано по 4 пациента, в Белореченском районе и Новороссийске - по 3, 2 – в Ейском районе. Наименьшее число новых заболевших - в Геленджике, Абинском, Славянском, Тимашевском, Крымском и Павловском районах: здесь зафиксировано по 1 случаю, - сообщили в краевом оперштабе.

За период пандемии скончались 6223 человека. В больницах и дома продолжают лечиться более 14 тысяч жителей. На аппаратах ИВЛ остаются 88 заболевших, на ЭКМО – 6.