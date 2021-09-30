Спортивный комплекс построят в селе Нижняя Хобза в Сочи

Фото: сайт администрации Сочи

Универсальный спортивный комплекс в скором времени возведут в сочинском селе Нижняя Хобза. Расположится он на участке, который селяне сейчас используют как футбольное поле. Учитывая, что объект планируют возвести на берегу реки, площадку решено поднять на четыре метра, чтобы избежать возможного подтопления.

Как сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе мэрии курорта, спорткомплекс адаптируют для проведения соревнований по игровым видам спорта. Пространство будут трансформировать с помощью специальных перегородок.

Кроме того, в новом спорткомплексе откроют секции по боксу, тайскому боксу, кикбоксингу, рукопашному бою, спортивной борьбе, спортивной гимнастике и прыжкам на батуте. Ожидается, что единовременно здесь смогут заниматься до 100 спортсменов.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский в ходе рабочего объезда посетил строительную площадку, пообщался с жителями села. Активисты сообщили, что спорткомплекс здесь действительно нужен, в селе много детей и молодежи, а также попросили градоначальника вернуть в Нижнюю Хобзу маршрут школьного автобуса.

- Все проблемы, озвученные жителями, профильными департаментами и управлениями должны браться на карандаш. Если необходимо вернуть школьный автобус, то это нужно сделать. Помимо строительства спортивного комплекса, необходимо также продумать благоустройство прилегающей территории, сделать прогулочную зону и детскую игровую площадку, - отметил Алексей Копайгородский.