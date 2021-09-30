Более 350 тысяч детей отдохнули летом в Краснодарском крае

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае в летний сезон отдохнули более 350 тысяч детей. Порядка 100 тысяч ребят побывали на побережьях Черного и Азовского морей из других регионов. Об этом накануне рассказал журналистам губернатор края Вениамин Кондратьев.

Так, в 2023 году на летнюю оздоровительную кампанию на Кубани выделили 2,3 миллиарда рублей. А для детей с инвалидностью, сирот, ребят, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, закупили около 30 тысяч путевок в детские лагеря.

– Этим летом мы приложили много усилий, чтобы жители и гости региона получили качественный отдых. Особое внимание уделили приему детей. Все лагеря и пансионаты работали с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм, - отметил глава региона Вениамин Кондратьев.

Подчеркивается, что до конца текущего года в регионе планируют принять еще 50 тысяч человек.