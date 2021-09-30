Видео падения воздушного шара в Сочи показали люди из аэростата

Фото: скриншот видео

Воздушный шар с группой туристов упал в Черное море. Ужасный инцидент случился в четверг, 30 сентября, в районе поселка Головинка, что в Лазаревском районе. Видео приводнения шара показали люди из аэростата.

- В 08:27 утра в парке «Солох-Аул» сорвался воздушный шар с фиксирующего троса, - рассказал «КП» – Кубань» источник.

Шар приводнился напротив устья реки Шахе – в 100 метрах от берега. На помощь людям сразу бросились рыбаки. Они взяли шар на буксир и дотащили до берега.

- В корзине шара находились 3 человека, пострадавших нет, - сообщили в МЧС.

Людей доставили на берег на рыбацком катере. Там их уже ждала медицинская бригада. Парк, откуда вылетел воздушный шар, от комментариев отказался. Сотрудники попросили время, чтобы разобраться в ситуации.

Как стало известно «КП» – Кубань», экскурсия на воздушном шаре была рассчитана на 10 минут. По планам, аэростат должен был подняться на высоту до 50 метров.

Несмотря на сильный ветер, шар подняли в воздух. Но долгим полет не получился. Трос быстро оторвался, а аэростат улетел в сторону моря, где приводнился.