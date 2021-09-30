Из-за соревнований по триатлону закроют несколько трасс в Сочи

Фото: сайт администрации Сочи

С 8 по 10 октября на курорте пройдут соревнования по триатлону. В связи с этим ряд трасс в Имеретинской низменности станут недоступны для автомобилистов.

Так, уже с полуночи 6 октября ограничат движение по Морскому бульвару от улицы Парусной до улицы Голубой (направление в сторону улицы Голубой). На этот участок пускать машины не будут до 12 часов ночи 11 октября.

Кроме того, как сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии курорта, 8, 9 и 10 октября движение автомобилей приостановят по улицам Голубой, Перспективной и Триумфальной.

- 8 октября ограничения будут действовать с 13:30 до 18:00 часов, 9 октября - с 6 часов утра до полуночи (до 17:30 по улице Триумфальной), 10 октября - с 07:30 до 15:30, - уточнили в пресс-службе.

Владельцев "железных коней" просят следить за информацией и заранее продумывать пути объезда.