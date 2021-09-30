Музыкальный фестиваль «Бархатный сезон» пройдет третий раз в Сочи

Фото: сайт администрации Сочи

Музыкальный фестиваль «Бархатный сезон» пройдет в Сочи с 1 по 4 октября. На сцене Летнего театра им. Фрунзе, а также концертных площадок гостиницы "Жемчужина" выступят Лариса Долина, Сосо Павлиашвили, Катя Лель, ВИА Песняры, Игорь Корнелюк и другие народные любимцы .

Как сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии курорта, первый музыкальный фестиваль «Бархатный сезон» состоялся в 2018 году. В 2020 году мероприятие из-за пандемии отменили. В 2021 году «Бархатные сезоны» решили провести вновь с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора.

- Один из вечеров музыкального фестиваля будет посвящен творчеству Иосифа Давыдовича Кобзона. Специальным гостем концерта, который пройдет на сцене Летнего театра парка им. Фрунзе, станет супруга легенды советской эстрады Нелли Кобзон, – рассказала начальник управления культуры администрации Сочи Марианна Устинова.