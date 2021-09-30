Первая видеотрансляция судебного заседания проведена в Краснодаре

Фото: пресс-служба краевого суда

В Краснодарском краевом суде провели первую видеотрансляцию судебного заседания. Процесс из судебного зала мог увидеть любой желающий, сообщает пресс-служба суда.

Так, посмотреть прямую трансляцию судебных разбирательств можно с помощью ссылки, размещенной на официальном сайте. В разделе «Видеотрансляция» публикуются анонсы заседаний. Затем остается подключиться в назначенное время. Подчеркивается, что рассмотрения не всех дел можно увидеть в онлайн-режиме.

- Возможность в режиме реального времени наблюдать за тем, что происходит в судебном процессе, не приходя в суд, важный инструмент поддержания доверия общества к суду, - отметил председатель краевого суда Алексей Шипилов.

Кроме того, внедрение системы видеотрансляции позволит сделать суд более гласным и открытым для общественности.