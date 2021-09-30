Соревнования по рукопашному бою памяти Николая Николаевича Богуна прошли в Тимашевске

Фото: пресс-служба Федерации рукопашного боя Краснодарского края

Краевые соревнования по рукопашному бою накануне прошли в Тимашевске. Турнир посвящен памяти полковника милиции Николая Николаевича Богуна, сообщает пресс-служба Федерации рукопашного боя Кубани.

Соревнования проводились в нескольких возрастных категориях – 12-17 лет и 18-21 год. А всего заявки на участие подали более 30 клубов из 17 муниципалитетов – не мене 520 воспитанников.

- Желаю участникам соревнований красивой и честной борьбы, пусть победят сильнейшие, а главным итогом соревнований станет укрепление дружбы и взаимопонимания между спортсменами. Зрителям желаю ярких впечатлений, - отметил полковник полиции, начальник ГУГИБДД по Ростовской области Богун Олег Николаевич.

По итогам соревнований лидерские позиции заняли команды из Динского района, Краснодара, Новороссийска.

Теперь участникам соревнований предстоит выступить на оборочном первенстве Кубани. Турнир состоится уже с 11 по 13 октября на площадке краснодарского «Баскет холла».