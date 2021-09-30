Фото: instagram.com/admin_gelen

В Геленджике отремонтируют спортивные объекты. Выполнить работы по ряду адресов поручил глава города Алексей Богодистов.

На сегодняшний день несколько объектов уже преобразились.

- Так, по просьбам жителей улицы Грибоедова выполнен ремонт площадки у дома №48, - рассказывают в мэрии курорта. - Здесь установили новые ворота для футбола, баскетбольные кольца и щиты и самое главное, безопасное покрытие из резиновой крошки, нанесена разметка.

Кроме того, к ограждению приварили специальные конструкции. Они позволят в зонах ворот смонтировать капроновую сетку для смягчения ударов мячей во время тренировок.

Фото: instagram.com/admin_gelen

Также завершены работы в спортивной школе «Надежда», где в двух спортивных залах на площади 142 квадратных метров заменили напольное покрытие.

- Там занимаются воспитанники танцевальным спортом и фитнесс-аэробикой, - добавляют в администрации Геленджика. - Чтобы покрытие выдерживало обувь с каблуками, был постелен ламинат повышенной износостойкости.

До конца 2021 года в «Надежде» запланированы также фасадные работы. На завершающем этапе находится капитальный ремонт кровли комплекса спортивной школы «Виктория». Двускатная крыша практически готова, осталось уложить металлочерепицу. Аналогичные работы планируется провести и в другом комплексе школы, расположенном на улице Шевченко.

Всего в этом году на работы потратят порядка 7 миллионов рублей.