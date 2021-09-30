Дорожную сеть Сочи ожидают кардинальные преобразования

Фото: сайт администрации Сочи

Глава Сочи Алексей Копайгородский провел рабочее совещание по оптимизации дорожной сети курорта. Участие в нем приняли представители управления федеральных автомобильных дорог «Черноморье», а также правоохранители и руководители профильных департаментов мэрии.

Основной упор глава Сочи сделал на решение заторовых ситуаций в Адлере. Бороться с пробками в этой части курорта намерены комплексно.

Так, для увеличения пропускной способности перекрестка федеральной автомобильной дороги А-147 с улицей Авиационной предлагается перенести остановку «Новый век» ближе к дому №2 по улице Ленина. Кроме того, планируется изменить движение автомобилей на кольце: расширить съезд на улицу Ленина и сделать две полосы в направлении улицы Кирова.

Так же, как сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе мэрии курорта, будет изменена схема движения и на участке от улицы Авиационной до Кирова с организацией двух полос движения в направлении Кирова и одной - в направлении Авиационной. Изменится и количество полос в направлении улицы Кирова. На участке от улицы Ленина до Куйбышева будет две полосы в направлении последней и одна - в направлении улицы Ленина. В районе пересечения улиц Кирова и Ленина будет организован регулируемый пешеходный переход, установлен новый светофор. Также светофоры появятся на переходах в районе пересечений с улицами Калинина и Гоголя.

- Схему изменения организации дорожного движения рассмотрим на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения и после утверждения согласуем с ГИБДД края. К работам приступим, как только проект будет одобрен, - подчеркнул Алексей Копайгородский.

Глава муниципалитета также добавил, что помимо оптимизации дорожной сети Адлера, которая будет проходить последовательно, в планах – строительство альтернативной дороги от Хостинского тоннеля через село Красная Воля к Галицино.

Намерены в мэрии и усилить борьбу с любителями парковаться на обочинах. В этом вопросе чиновники будут действовать совместно с ГИБДД.