Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество30 сентября 2021 15:51

Почти 3,5 тыс. земельных участков арестовали следователи в Сочи

Территории оказались похищенными в результате махинаций после изменения границ Сочинского национального парка
Елена МОСКАЛЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: архив автора

Фото: архив автора

Фото: Елена МОСКАЛЕВА

Следователи наложили арест почти 3,5 тыс. земельных участков общей площадью 2,3 тыс. га, которые были похищены после изменения границ Сочинского национального парка.

Как сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края, земли арестованы до завершения следственных мероприятий для предотвращения возможной застройки территории или вырубки лесного массива, представляющего природоохранную ценность.

Первыми забили тревогу по поводу махинаций с землей представители сочинского отделения Русского географического общества. Они и обратились в прокуратуру с просьбой провести проверку. В ходе проверки выяснилось, что после изменения границ Сочинского нацпарка часть земель утратила статус особо охраняемой территории. В настоящее время возбуждено уголовное дело по факту махинаций.

- В результате незаконных действий, в том числе путем изготовления подложных документов, из собственности России в пользу третьих лиц выбыло около 3,5 тыс. земельных участков площадью более 2,3 тыс. га. Ход, результаты расследования уголовного дела, а также фактическое возвращение земельных участков в собственность находятся на контроле прокуратуры края", - добавили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Также сообщается, что прокуратура Краснодарского края совместно с межрегиональным управлением Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея организовала исковую работу по возврату земель в федеральную собственность.