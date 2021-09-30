Почти 3,5 тыс. земельных участков арестовали следователи в Сочи

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Следователи наложили арест почти 3,5 тыс. земельных участков общей площадью 2,3 тыс. га, которые были похищены после изменения границ Сочинского национального парка.

Как сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края, земли арестованы до завершения следственных мероприятий для предотвращения возможной застройки территории или вырубки лесного массива, представляющего природоохранную ценность.

Первыми забили тревогу по поводу махинаций с землей представители сочинского отделения Русского географического общества. Они и обратились в прокуратуру с просьбой провести проверку. В ходе проверки выяснилось, что после изменения границ Сочинского нацпарка часть земель утратила статус особо охраняемой территории. В настоящее время возбуждено уголовное дело по факту махинаций.

- В результате незаконных действий, в том числе путем изготовления подложных документов, из собственности России в пользу третьих лиц выбыло около 3,5 тыс. земельных участков площадью более 2,3 тыс. га. Ход, результаты расследования уголовного дела, а также фактическое возвращение земельных участков в собственность находятся на контроле прокуратуры края", - добавили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Также сообщается, что прокуратура Краснодарского края совместно с межрегиональным управлением Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея организовала исковую работу по возврату земель в федеральную собственность.