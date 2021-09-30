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Общество30 сентября 2021 16:06

В Краснодаре планируют построить первый муниципальный приют для бродячих собак

С начала 2021 года в городе стерилизовали более 940 животных
Светлана ОВДЕЙ
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Фото: Юлия Пыхалова

Фото: Юлия Пыхалова

В Краснодаре с начала 2021 года стерилизовали 943 бродячие собаки. До конца года провести работу запланировано с 1179 животными. О результатах отлова собак рассказали накануне на пресс-брифинге.

Так, св текущем году почти тысячу животных выловили, чипировали, поставили прививки и отпустили на волю. Кроме того, в краевой столице проектируют строительство приюта для бездомных собак. Помещение планируют расположить в поселке Берёзовом по улице им. Скульптора Коломойцева. А сам приют на участке в 1,3 гектара примет 250 животных.

Нахождение собак в приюте рассчитано на 26 дней. Здесь животным вылечат, проведут стерилизацию, поставят прививки, чипируют. После профилактики собак вернут хозяевам, найдут новых либо выпустят на места прежнего обитания.

Отметим, что для краевой столицы это первый муниципальный проект по строительству медучреждения для бродячих животных.