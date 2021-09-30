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Здоровье30 сентября 2021 16:22

Мобильная лаборатория для сдачи ПЦР и экспресс-тестов на COVID-19 заработала в аэропорту Анапы

Получить результат можно в течение 24 часов или 30 минут после прибытия
Светлана ОВДЕЙ
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Фото: @aaq.aero

Фото: @aaq.aero

В аэропорту Анапы заработала мобильная лаборатория для сдачи ПЦР и экспресс-тестов на COVID-19. Пройти обследование на выявление инфекции можно по прибытии в город. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Передвижной пункт находится на привокзальной площади вблизи входа в Терминал-1. Результаты ПЦР обрабатываются в течение 24 часов после сдачи, экспресс-тестирования – за 30 минут. Информация о наличии или отсутствии заражения приходят на электронную почту. А пассажиру остается добавить результат на портале «Госулуги».

Цена ПЦР составляет 2500 рублей, экспресс-тест в мобильной лаборатории обойдется в 3500 рублей.

На территории края сохраняется режим повышенной готовности, который продлен до 1 октября. А прилетающие обязаны сдать тест на наличие или отсутствие COVDI-19 в течение 72-ух часов после прибытия.