На два месяца арестовали мужчину, стрелявшего в торговом центре Сочи

Фото: архив "КП" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

24-летний мужчина, открывший стрельбу из травматического пистолета, в ТЦ «Моремолл» субботним вечером 25 сентября арестован по решению суда Центрального района Сочи. Дебоширу грозит заключение под стражу на срок до двух месяцев.

- В отношении 24-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с использованием оружия). По результатам рассмотрения ходатайства следователя с учетом позиции участвующего прокурора Центральный районный суд г. Сочи принял решение об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца,- говорится в сообщении прокуратуру региона.

Напомним, что 25 сентября в ТЦ «Моремолл» в ходе конфликта между мужчинами один из оппонентов достал пистолет и произвел несколько выстрелов. Дебошира задержала охрана. Инцидент произошел в час пик в уикенд, когда в торговом центре много посетителей.

Очевидцы событий тут же стали рассказывать об этом в соцсетях. Люди отмечали, что испытали шок от происходящего.