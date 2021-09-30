Строительство кабинета врача общей практики завершается в Брюховецком районе Кубани

Фото: пресс-служба администрации края

В Брюховецком районе Краснодарского края завершается строительство кабинета врача общей практики. Полностью закончить работы планируют в ноябре. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

В помещении площадью 239 квадратных метров проводят отделку и установку дверей. Всего новый кабинет ВОП рассчитан на прием 1,5 тысячи взрослых и детей.

В частности, в учреждении оборудуют регистратуру, кабинеты ВОП, стоматолога, фельдшера, терапевта, прививочный пункт с процедурной.

Всего на Кубани в 2021 году планируют открыть 20 кабинетов ВОП. А до 2025 года в регионе появятся еще 45 таких медучреждений.