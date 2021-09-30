Режим повышенной готовности в Краснодарском крае продлен до 1 декабря 2021 года

В Краснодарском крае продлен режим повышенной готовности.

В Краснодарском крае режим повышенной готовности продлен до 1 декабря 2021 года. Такое решение принял губернатор Вениамин Кондратьев, сообщили в администрации региона 30 сентября. Документ регламентирует правила нахождения населения на улице и в общественных местах.

- Согласно документу, жители и гости региона по-прежнему должны использовать средства защиты органов дыхания в местах массового пребывания, в том числе, при посещении объектов торговли, бытового обслуживания, вокзалов, в транспорте, на парковках, в лифтах и в иных общественных местах скопления людей, - сообщили в администрации Краснодарского края.

По-прежнему необходимо соблюдать в общественных местах социальную дистанцию в полтора метра. Жителям региона с хроническими заболеваниями, а также кубанцам старше 65 лет, лучше выбрать режим самоизоляции и не подвергать себя опасности.

По данным оперативного штаба региона, 30 сентября врачи подтвердили 73910 случаев заражения коронавирусом. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения равен 1300,3. Выздоровели 53349 жителей.