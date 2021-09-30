Во время отдыха на реке Белой в Адыгее компания утопила три автомобиля

Молодые люди ждали помощи на крышах затопленных машин. Фото: 01_mchs_ra

Пикник в поселке Гавердовском в Адыгее чуть не обернулся трагедией, сообщили в республиканском поисково-спасательном отряде. Компания приехала отдохнуть на берег реки Белой, расположились поближе к воде. В «Мерседесе» молодых людей громко играла музыка, которая заглушила сирену, предупреждающую о сбросе воды на плотине. Когда спохватились, прибывающая вода отрезала выезд на берег.

- Мужчины позвали на помощь друзей на автомобиле" Нива", которая успешно застряла и в итоге водой залило её по самую крышу. Далее на помощь пришел "УАЗ" других знакомых, которым подцепили "Ниву" и пытались вытащить на берег. Но, вода поднялась ещё выше и "УАЗ" тоже заглох, - рассказали в «Центре по делам ГО, ЧС и ПБ» республики Адыгея.

Мужчины забрались на крышу автомобиля и позвонили спасателям. На помощь приехали пожарные со специальной техникой. Взяв на буксир сначала затопленную «Ниву», а после «УАЗ», спасатели вытащили автомобили на берег. «Мерседес» остался ждать, когда спадет воды. Чтобы машину не унесло течением, ее привязали к дереву.