Памятник архитектуры в Краснодаре восстановят по старым фотографиям

В Краснодаре отремонтируют памятник архитектура. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В старом центре Краснодаре отремонтируют памятник архитектуры, об этом сообщили в администрации Краснодарского края. «Эллинское училище с домовой церковью» на углу улиц Рашпилевской и Ленина попало под госпрограмму «Формирование условий для духовно нравственного развития граждан»

– Памятник архитектуры находится в одном из старейших кварталов Краснодара. Дом построен 115 лет назад и уже изрядно обветшал. Рабочие и реставраторы сохранят первоначальный облик здания и создадут условия для его дальнейшей эксплуатации, – рассказал вице-губернатор края Сергей Болдин.

В здании сейчас размещается приход храма Благовещения Пресвятой Богородицы. Рабочие воссоздадут систему водоотведения. Реставраторы воссоздадут карнизы, барельефы и надписи, а также исторические парапетные тумбы и кровлю в том виде, в каком это все было в 1906 году, когда здание только построили. Опираться будут на сохранившиеся фотографии училища. В помещении сделают современную гидроизоляцию.

Контролировать ход работ будет краевое управление государственной охраны объектов культурного наследия. Завершить реставрацию планируют до конца ноября 2021 года.