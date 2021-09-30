Избранные депутаты Госдумы РФ 8 созыва обсудили рабочие планы с губернатором Кубани

Губернатор Кубани обсудил с избранными депутатами будущее взаимодействие. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Вениамин Кондратьев обсудил с избранными депутатами Госдумы РФ важные для края инициативы. Об этом 30 сентябре сообщили в администрации Краснодарского края. Губернатор обозначил темы, которые избранные представителями региона в восьмом созыве нижней палаты парламента России, могут поддержать на федеральном уровне.

– Нас объединяет одна цель – развитие экономки и повышение уровня жизни людей. И сообща мы сможем достичь ее. Рассчитываю, что вы продолжите открытый диалог с избирателями, будете поддерживать продвижение важных для Краснодарского края инициатив. Например, в социальной сфере, агропромышленном и санаторно-курортном комплексах, – сказал Вениамин Кондратьев.

Также, народные избранники будут отстаивать принятие механизма выкупа участков у собственников по кадастровой стоимости для строительства социальных объектов, стимулировать изменение правила выдачи земельных участков многодетным семьям, чтобы те имели возможность выбрать денежные компенсации вместо надела земли и многое другое.

Избранный депутат Иван Демченко поддержал предложения губернатора и отметил, что впереди парламентариев ждет много работы.