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Общество30 сентября 2021 21:28

Краснодарские хирурги за одну операцию удалили опухоль ротовой полости и создали новую челюсть

Уникальная операция длилась 10 часов, обычно такие хирургические процедуры разбивают на несколько этапов
Евгения ХАЛИКОВА
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Десять часов понадобилось онкологам, чтобы удалить раковую опухоль ротовой полости и создать новую челюсть пациенту. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Десять часов понадобилось онкологам, чтобы удалить раковую опухоль ротовой полости и создать новую челюсть пациенту. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Краснодарские хирурги из онкодиспансера провели уникальную операцию, в рамках которой удалили раковую опухоль ротовой полости, а потом сразу же создали новую челюсть пациенту, взамен разрушенной раковыми клетками. Обычно, такие хирургические вмешательства разбивают на несколько этапов.

– 47-летнему пациенту полностью заменили пораженную раком нижнюю челюсть. Для создания новой челюсти у него взяли малоберцовую кость вместе с сосудами и мышцами. Разрезали ее на несколько частей и сложили в форме нижней челюсти, после чего вставили зубные импланты, – рассказал заведующий отделением опухолей головы и шеи клинического онкологического диспансера №1 Олег Нефедов.

Челюсть медики смоделировали при помощи 3D-принтера. Но сложность заключалась в том, чтобы сохранить сосуды будущего протеза , это поможет лучшей приживаемости. Артерии врачи пришивали с помощью микроскопа.