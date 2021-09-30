Краснодарские хирурги за одну операцию удалили опухоль ротовой полости и создали новую челюсть

Десять часов понадобилось онкологам, чтобы удалить раковую опухоль ротовой полости и создать новую челюсть пациенту. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Краснодарские хирурги из онкодиспансера провели уникальную операцию, в рамках которой удалили раковую опухоль ротовой полости, а потом сразу же создали новую челюсть пациенту, взамен разрушенной раковыми клетками. Обычно, такие хирургические вмешательства разбивают на несколько этапов.

– 47-летнему пациенту полностью заменили пораженную раком нижнюю челюсть. Для создания новой челюсти у него взяли малоберцовую кость вместе с сосудами и мышцами. Разрезали ее на несколько частей и сложили в форме нижней челюсти, после чего вставили зубные импланты, – рассказал заведующий отделением опухолей головы и шеи клинического онкологического диспансера №1 Олег Нефедов.

Челюсть медики смоделировали при помощи 3D-принтера. Но сложность заключалась в том, чтобы сохранить сосуды будущего протеза , это поможет лучшей приживаемости. Артерии врачи пришивали с помощью микроскопа.