Жители Кубани смогут получить "цифровые профессии" при финансовой поддержке государства

Кубанцы смогут онлайн овладеть новыми специальностями. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На Кубани реализуется программа профессиональной переподготовки в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Инициатива позволит кубанцам овладеть новыми и востребованными цифровыми технологиями: веб-аналитикой, мобильной разработкой и другими. Обучение проходит в онлайн-формате, слушателем старше 16 лет предоставляют 50% скидку, остальную часть компенсирует государство.

- Длительность курса составляет не менее 250 академических часов. По результатам ученики получат дипломы о профессиональной переподготовке установленного образца. К 2024 году программой смогут воспользоваться не менее 110 тысяч человек, - рассказали в администрации Краснодарского края.

Каталог образовательных программ будет регулярно пополняться новыми курсами.