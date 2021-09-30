Кубань на 12% нарастила промышленное производство

Промышленные предприятия Кубани наращивают производство Фото: Алексей БУЛАТОВ

За 8 месяцев с начала года в регионе на 12 % вырос объем продукции, производимой промышленными предприятиями.

Департамент промышленной политики Краснодарского края представил данные за 8 месяцев с начала года, сообщили 30 сентября в администрации Краснодарского края. Согласно отчетам, в регионе вырос объем производства металлоконструкций на 45%, на 30% увеличили выпуск электронной аппаратуры, также стали больше производить электрического оборудования и одежды.

– Стабильно растут и объемы отгрузки промышленной продукции. Доход предприятий от реализации продукции составил более 262 млрд рублей, – рассказал руководитель департамента промышленной политики края Иван Куликов.

Промпредприятия перечислили более 10,9 млрд рублей налогов в краевой бюджет. Это больше на 58,2%, чем за такой же период в 2020 году.