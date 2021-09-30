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Общество30 сентября 2021 22:36

У жителей Кубани есть возможность онлайн-проверки полиса ОМС

На сайт ТФОМС Краснодарского края есть информация о каждом документе
Евгения ХАЛИКОВА
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Всю информацию по своем полису ОМС можно получить онлайн

Всю информацию по своем полису ОМС можно получить онлайн

Фото: Александр ГЛУЗ

Практически все население Кубани, а это почти 5,7 млн человек, имеют полис ОМС. Без этого документа не обойдется ни одно посещение государственного медицинского учреждения.

– В территориальный фонд обязательного медицинского страхования регулярно поступают вопросы от граждан, действителен ли их полис ОМС и в какой страховой компании они застрахованы, – рассказала в своем аккаунте директор Фонда Надежда Губриева.

Теперь, чтобы узнать эту информацию, не обязательно звонить на горячую линию фонда. Достаточно открыть сайт ТФОМС Краснодарского края www.kubanoms.ru, на главной странице которого следует ввести номер своего полиса и ознакомиться с данными.