Прекращены полномочия пяти депутатов ЗСК Краснодарского края

Сессия прекратила полномочия депутатов ЗСК, избранных в иные законодательные органы власти. Фото: пресс-служба ЗСК

На первой в этом парламентском году сессии депутаты ЗСК досрочно прекратили полномочия пяти коллег, перешедших в иные органы законодательной власти. Речь идет о депутатах Сергее Алтухове, Дмитрии Лоцманове, Андрее Дорошенко и Эдуарде Кузнецове, избранных в Государственную думу VIII созыва. Также приостановили действие мандата Владимира Агафонова, ставшего депутатом Курской областной Думы.

- Мы абсолютно уверены, что на новом поприще, на федеральном уровне законотворчества, наши коллеги проявят такую же высокую работоспособность, ответственность и готовность отстаивать интересы жителей края, - напутствовал руководитель кубанского парламента Юрий Бурлачко.

Должности депутатов в ближайшее время будут частично замещены после решения партии. Места двух депутатов-единороссов будут замещены после решения партии. Еще три должности депутатов-одномандатников останутся вакантными до конца созыва. По действующему законодательству если до очередных выборов в Собрание остаётся менее одного года, то выборы для замещения мандатов депутатов, досрочно сложивших с себя полномочия, в оставшийся период времени не проводятся.