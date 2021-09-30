На Главной городской площади Краснодара пройдут эколого-просветительские мастер-классы

В рамках акции посетителям покажут фильм о Байкале Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На Главной городской площади краевой столицы пройдет шестая эколого-просветительская акция «Водная Аллея». Она продлится с 1 и по 5 октября. Посетителям покажут документальные фильмы об озере Байкал и реках Дагестана. Для детей пройдут мастер-классы, направленные на бережное отношение к природе и на невозобновляемые ресурсы.

- Эколого-просветительская акция «Водная Аллея» проводится с 2015 года в разных городах России. Она организована Федеральным агентством водных ресурсов (Росводресурсы) при поддержке Минприроды России, - рассказали в администрации Краснодара.

Также 1 октября в краевом центре можно будет присоединиться к эковолонтёрам и очистить от мусора берег реки Кубани в Юбилейном микрорайоне.