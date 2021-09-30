Новороссийск и Геленджик терзают ураганы

В Новороссийске первый норд-ост повалил деревья на автомобили. Фото:@alekseioderov

Ураганы уже несколько дней терзают курорты. 30 сентября ветер наломал дров в Геленджике. После сильного и порывистого ветра обломки деревьев усыпали городскую набережную. Спасатели и коммунальные службы весь день занимались аварийным распилом деревьев, которые упали под натиском ветровой нагрузки.

В Новороссийске несколько деревьев рухнули на автомобили. По словам начальника муниципальной «Службы Спасения» Новороссийска Алексея Одерова, примерно одинаковая ситуация во всех районах города.

- Работаем в каждом районе города. Уважаемые жители города Новороссийска, порывы ветра сильные, поэтому будьте предельно внимательны и аккуратны! – написал спасатель Алексей Одеров в своем аккаунте.

Синоптики прогнозируют только ухудшение погоды и порывистый ветер до 30 м/с. Таких порывов достаточно, чтобы повалить дерево, рекламный щит или даже сорвать кровлю с здания. В Геленджике и в Новороссийске местное население предостерегают от праздных прогулок по набережным, лучше без надобности не покидать дома.