Погода на 1 октября 2021 года в Краснодаре: температура воздуха опустится до плюс 15 градусов Фото: Олег ЗОЛОТО

Осенняя погода окончательно установилась на Кубани. Уже несколько дней температура в краевом центре не превышает 20 градусов.

Синоптики дают неутешительные прогнозы. Падение температуры только продолжится.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 1 октября 2021 года в Краснодаре.

- Ожидаем, что днем воздух прогреется до плюс 15 градусов, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Также на Кубани ожидается усиление ветра. Местами порывы ветра будут достигать 18-20 м/с.