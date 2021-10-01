Пять кубанских компаний вошли в топ-200 крупнейших предприятий страны

Пять кубанских частных предприятий вошли в топ-200 крупнейших компаний страны. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пять кубанских компаний вошли в топ-200 крупнейших частных предприятиях. Список экономических лидеров составили аналитики Forbes.

- При составлении рейтинга учитывали доходы предприятий за 2020 год. За основу оценки выручки приняты сведения, официально предоставленные компаниями, - рассказали в издании.

Итак, на 3 месте расположился краснодарский ритейлер «Магнит», составители рейтинга высоки оценили показатели роста бизнеса компании, отметив, что в 2020 году квартальная выручка «Магнита» впервые обогнала конкурентов "X5 Group", владеющих сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель».

На 108 позиции второй по величине региональный автомобильный дилер России и крупнейший продавец машин на юге страны «СБСВ-Ключавто».

На 143 расположился нефтеперерабатывающий завод «Славянск-Эко» , занимающийся производством и экспортом мазута, судового топлива и нафты.

165 строчку занял Ильский нефтеперерабатывающий завод.

И 178 место досталось «Фирме «Агрокомплекс» им. Н.И.Ткачева. Предприятием владеет семья бывшего губернатора Краснодарского края Александра Ткачева.