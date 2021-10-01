Узнали, где будут отключения света в Сочи 1 октября 2021 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Адлерском районе не будет электричества в промежутке с 08:00 до 19:00 на улицах Кирова, Садовая, Молокова, П. Морозова, Черновицкая, Черешня и на переулке Гомельский. Под ограничения попадут садовые товарищества «Золотой гребешок» и «Восход».

В Хостинском районе света не будет с 08:00 до 19:00, нужно учесть что речь идет о нескольких часах из указанного временного промежутка. Ремонтные работы пройдут на улицах Абовяна, Леселидзе, Пятигорская, Земнухова, Молодогвардейская, Лысая гора, Грибоедова, Серафимовича, Ветеринарная, Л. Чайкиной, Тургенева, Учительская. Придется достать свечи жителям садовых товариществ «Дальний Качан», «Заполярник», «Персик», «Здоровье» и «Цикламен». Несколько часов проведут электрики на переулке Южный и в тупике Пятигорском.

В Центральном районе придется какое-то время посидеть без электричества жителям домов по улицам Красная, Альпийская, Донская, Ландышевая, Крымская и Пасечная. Не будут работать телевизор и прочие электроприборы в дома садового товарищества «Экран», а также у жителей переулков Строительный и Пасечный.

В Лазаревском округе придется искать альтернативные источники освещения в посёлке Чемитоквадже, здесь ограничения коснутся улицы Магистральная. В селе Нижняя Шаумяновка работы пройдут на улице Туманяна. В Солох-Ауле без электричества останутся жители улиц Ногинская и Кошмана.

Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-220-0-220.