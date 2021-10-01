В Анапе начинается реконструкция набережной в районе Ореховой рощи

Так будет выглядеть набережная анапы после реконструкции. Фото: пресс-служба администрации Анапы

В Анапе готовятся к реконструкции городской набережной в районе Ореховой рощи. Информация об этом появилась на сайте администрации города-курорта. Мэрия предупреждает горожан о временных неудобствах, которые повлекут за собой долгожданный ремонт прогулочной зоны.

- В связи с проведением работ по строительству пешеходной улицы с берегоукрепительными сооружениями на участке от отеля «Утёсов» до спуска к морю на ул. 40 лет Победы временно будет перекрыт доступ к береговой линии, - оповестили в администрации Анапы.

Ремонтные работы начнутся 1 октября от ул. Маяковского до ул. 40 лет Победы. Затем продолжаться на других участках набережной. Работы по реконструкции планируется завершить к 1 мая 2022 года.