Из-за ветра закрыли движение для грузовиков на трассе между Геленджиком и Новороссийском

Машины отправляют на специальную стоянку

В Новороссийске из-за ветра ввели временное ограничение движения грузовиков на трассе между Геленджиком и Новороссийском. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

- Ограничение распространяется в том числе на малый грузовой транспорт, имеющий большую парусность, - пояснили в ведомстве. - Водителям рекомендуется воздержаться от поездок в направлении данного участка дороги, а при движении в случае крайней необходимости быть внимательными и придерживаться безопасной скорости.

На трассе стоят шесть инспекторов ДПС и не пускают грузовики дальше. Ограничения будут действовать до тех пор, пока не улучшится погода. Водителей просят не выезжать без крайней необходимости. А по прогнозам, ветер в Новороссийске ожидается до конца дня, 1 октября.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что на Новороссийск обрушился ураган. С поздней ночи 30 сентября в городе стал подниматься ветер. С каждым часом он становился все сильнее и сильнее.