Смерчи над морем могут сформироваться в Сочи до конца суток 1 октября

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В Сочи распространили штормовое предупреждение. Над морем прогнозируется формирование смерчей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации курорта.

- До конца суток 1 октября 2021 года на участке Магри – Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем, - отметили в мэрии.

Все городские службы работают в режиме повышенной готовности. Спасатели рекомендуют жителям и гостям Сочи принять все меры предосторожности, а также временно отказаться от отдыха у воды.

О ЧС необходимо звонить с мобильных телефонов по номерам 101, 112.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что на прошлой неделе огромный смерч над дорогой напугал жителей и гостей Черноморского побережья. Толстый столб вихря образовался в Туапсинском районе.